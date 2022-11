Matteo Piantedosi, "Fermezza e dialogo", norme anti-Rave "non si applicheranno ad altri contesti"

Rave: “a Modena si rischiava una strage” Sul punto dolente delle polemiche, ossia il rave di Modena - conclusosi senza tensioni grazie alla mediazione e dialogo incessante delle forze dell'ordine con gli organizzatori e gli occupanti - il ministro spiega che "a Modena si ballava un capannone pericolante , e si rischiava una strage", secondo Piantedosi inoltre, questo tipo di eventi hanno un riflesso rilevante dal punto di vista economico perchè " tengono in scacco intere zone pregiudicando attività commerciali e viabilità". Poi getta un occhio alle diverse legislazioni europee sugli assembramenti derivanti dai rave clandestini, dove la dissuasione ha basi in normative in alcuni casi anche più stringenti di quelle in vigore attualmente in Italia: "L’obiettivo di queste norme è allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei , col fine di dissuadere l’organizzazione di tali eventi (che mettono in pericolo soprattutto gli stessi partecipanti", conclude sul punto il numero uno del Viminale.

"La conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social"

Alla domanda del Corriere se il decreto verrà applicato anche in altri contesti - occupazioni nelle scuole ed altri assembramenti - Piantedosi dichiara: "Trovo offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento". "In ogni caso - puntualizza - la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social: è in quella sede che ogni proposta sarà esaminata dal governo".

"Fermezza e dialogo"

"Il mio modello di gestione della sicurezza - continua Piantedosi - è fermezza e dialogo: lasciando l’uso della forza pubblica come opzione estrema, per evitare rischi peggiori". Il ministro rivendica il suo metodo di lavoro durante il suo incarico prefettizio nella capitale: "Come prefetto di Roma ho gestito il tema degli sgomberi in questo modo, ottenendo senza tensioni risultati importanti: restituzione degli immobili occupati da anni ai legittimi proprietari, preoccupandoci di dare una casa a tutti coloro che ne avevano diritto e bisogno. E senza utilizzare la forza pubblica".

"Per me ciò che più conta è il rispetto delle regole - puntualizza - dell’altro diverso da te, dello Stato e di chi lo rappresenta con una divisa, una toga, un camice, o svolgendo un servizio di pubblica utilità".

Tutela sicurezza: priorità della coalizione

"Questo governo ha ottenuto un forte mandato elettorale dai cittadini su temi precisi - così Piantedosi - la tutela della sicurezza è una priorità per la coalizione che ha vinto le scorse elezioni, ed occorre agire su più fronti contemporaneamente, rafforzando la presenza delle forze di polizia nelle nostre città ma anche affrontando questioni come il degrado urbano, le fragilità e le marginalità, le difficoltà dei nostri giovani, operando insieme con il mondo della scuola e della cultura". "Ho richiamato l’esigenza garantire a chiunque il diritto di esprimere il proprio pensiero a maggior ragione se di dissenso, purché avvenga nel rispetto della legalità e soprattutto senza pregiudicare le libertà altrui".