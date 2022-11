Maxi sequestro della Gdf, 19 milioni di articoli: il falso made in Italy da 25 milioni di euro

E' forse uno dei sequestri più imponenti degli ultimi mesi, un "pugno in faccia" al made in Italy che faticosamente cerca di riemergere dagli anni della pandemia e della crisi del conflitto russo-ucraino: articoli contraffatti che se venduti sul mercato, avrebbero fruttato fino a 25 milioni di euro.

Maxi sequestro della Guardia di finanza di Roma, 19 milioni di pezzi in un immenso magazzino della capitale . Nelle scatole - ordinatamente archiviate sugli scaffali - anche falsi occhiali, borse, maglie, marchi noti come - da quanto filtra - Gucci, Fendi, un copione già visto ma questa volta, la quantità è davvero impressionante.

I baschi verdi di Roma hanno prima "battuto a tappeto" i punti vendita al dettaglio ed i depositi all'ingrosso, poi - così durante l'inchiesta - individuato in 13 esercizi commerciali (quindi negozi) 125mila prodotti che avevano in etichetta i marchi contraffatti di famose case produttrici. Il resto del sequestro (18 milioni di pezzi), sono accessori per la casa, "la persona e l'ufficio", dove gli standard non conformi alla normativa, li rendeva "potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti".