Esplosione in una strada pedonale nel centro di Istanbul, diversi morti e feriti

Almeno quattro persone sono morte e 38 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione che ha colpito la via centrale di Istanbul Istiklal oggi pomeriggio. Lo rende noto il governatore della città turca Ali Yerlikaya.

L'esplosione, scrive il sito di Sabah, si è verificata in Istiklal Street, nel quartiere di Taksim sulla sponda europea. Molte squadre sanitarie e di polizia sono state inviate sul posto.

La causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo la Cnn Turk potrebbe essere stata causata da una bomba lasciata in un sacco o da un kamikaze. Le autorità di Ankara, citate dal sito di notizie Mynet, non escludono la pista terroristica. Secondo il portale, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante.

L'esplosione è avvenuta poco dopo le 16:00 (14:00 in Italia), quando la folla nel viale Istiklal è particolarmente densa, ha riferito il canale televisivo NTV.

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, "per motivi di sicurezza", sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione. Lo ha reso noto il Consiglio Supremo della Radio e Televisione di Turchia Rtuk.

Sui social hanno iniziato a circolare diversi video che mostrerebbero il momento dell'esplosione.