Mosca, arriva il "prezzario" per i soldati russi: un bonus per combattere contro il nemico ucraino

Pronti a pagare, “questo mese, prima di Natale per le vostre famiglie”, e con un vero tariffario - diffuso dalla propaganda - con bonus sostanziosi in rubli, “per ogni carro aereo o drone nemico abbattuto”. Governo e Ministero della difesa russo cercano di far fronte alla carenza di soldati al fronte - secondo molti analisti occidentali, evidente nelle difficoltà di reagire alle controffensive ucraine sul campo - ed offre degli “extra” a chi si distingue in battaglia, già retribuito con un salario che parte da 195mila rubli (3mila euro) al mese", per combattere contro Kiev.

indennità speciale ai soldati in russia

La foto - diffusa sui social ucraini - della mappa con le immagini di aerei e truppe con i "punteggi", che corrispondono a bonus economici per i soldati russi. Nel tariffario la "quotazione" per i mezzi ucraini distrutti

Secondo il canale televisivo russo Zvezda, ai mobilitati sono stati promessi bonus extra per la distruzione di attrezzature ucraine. Per ogni aereo abbattuto, il Ministero della Difesa assicura 300.000 rubli, per un elicottero, 200.000 rubli (3mila euro), mentre un drone ne vale invece "solo" 50.000. Cospicuo il denaro promesso per un carro armato: 100.000 rubli. Zvezda sostiene nel servizio televisivo che sarebbero previsti "pagamenti separati" fino a 100.000 rubli per "distruzione della forza lavoro nemica" ed i "successi individuali" sul fronte, durante le ostilità.

Ed i versamenti dello stato - così il ministero della difesa - questo mese arriveranno "prima di Natale, per le vostre famiglie".



Nel servizio propagandistico, un soldato di Mosca mostra sul suo smartphone il denaro che avrebbe ricevuto con accredito sul proprio conto. Un salario di "3mila euro al mese", per combattere contro Kiev

I cittadini mobilitati percepiscono già (dall'inizio di questo mese) delle indennità mensili di almeno 195 mila rubli (circa 3mila euro), secondo i media russi il presidente Vladimir Putin ha incaricato il Ministero della Difesa - di concerto con il Ministero delle finanze - di "garantire il livello adeguato di indennità monetaria e pagamenti individuali a coloro che vengono mobilitati, dal giorno in cui vengono arruolati negli elenchi del personale di l'unità militare". Il decreto sarebbe stato firmato dal presidente russo lo scorso 1 novembre.

Conclusa la "mobilitazione parziale" di Settembre

Con oltre 300mila persone fuggite oltre confine, secondo quanto riportato dall'Ansa, molti degli uomini arruolabili in Russia continuano a nascondersi nel timore di essere mobilitati per la guerra in Ucraina, anche se Putin ed il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu hanno proclamato la fine della mobilitazione. Reclutati anche i detenuti

Secondo fonti ufficiali russe ad oggi sarebbero in tutto stati spediti al fronte (od in parte nei centri di formazione, che preludono all'invio sul campo) "318.000 riservisti e 18 mila i volontari". Numeri che evidentemente, non sarebbero sufficienti: è dello scorso 4 novembre l'annuncio del presidente della federazione russa di arruolare nell'esercito anche i condannati per reati gravi. Con la firma anche di una legge che ha abolito il divieto di inserire nelle file delle truppe del Cremlino coloro che hanno una condanna "non cancellata o in sospeso".

(Il divieto di indossare la divisa è rimasto però per chi è stato condannato per abusi su minori, atti terroristici, traffico di materiale radioattivo e crimini contro lo Stato, come alto tradimento e spionaggio).

Nell'invasione dell'Ucraina il Cremlino ha schierato anche i miliziani del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov ed i mercenari del famigerato Gruppo Wagner. Proprio la compagnia di soldati privati è sospettata di aver reclutato nei mesi scorsi migliaia di detenuti per inviarli in Ucraina: a loro sarebbe stata promessa "la scarcerazione o una riduzione della pena", in cambio di un periodo - di durata imprecisata - al fronte.

