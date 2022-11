Meloni a Bali, dai bilaterali con Usa, Xi e Modi ai progressi su sicurezza alimentare ed energetica

Due giorni intensi, carichi di significato e ricchi di appuntamenti, per mostrare a tutti che il governo italiano non è isolato, come qualcuno vorrebbe far credere. Dopo la Cop27 in Egitto, Giorgia Meloni ha raggiunto l’Indonesia (con la figlia Ginevra) per il suo secondo vertice internazionale da quando è a Palazzo Chigi.

I bilaterali, da Xi a Modi

Al G20 di Bali l’Italia vuole dimostrare di poter assumere un ruolo centrale. Il vertice sarà quindi l’occasione per la presidente del Consiglio di affrontare i principali temi dell’agenda globale anche attraverso una serie di bilaterali già inseriti in agenda. In primis, quelli con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e con il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Poi ci saranno anche i colloqui con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, con il premier giapponese, Fumio Kishida, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con il primo ministro indiano, Narendra Modi, e con il presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo. Insomma, un programma fitto di impegni, che potrebbe ulteriormente arricchirsi, visto che non sono esclusi scambi con altri leader internazionali a margine dei lavori del summit. “Questo viaggio - il succo del ragionamento fatto filtrare da Palazzo Chigi - smentisce i detrattori di Meloni e del governo”. Il programma della trasferta dimostra che “c’è grande attenzione verso l'Italia e non quell'isolamento che altrove si sta raccontando”. Insomma, la sintesi è che “tutti riconoscono all'Italia un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale”.