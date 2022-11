Meloni: "Il governo durerà a lungo, la manovra mantiene gli impegni"

"Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso contare su una maggioranza chiara, un programma comune e un mandato popolare. Perché nel nostro ordinamento una persona sola non può fare la differenza: serve la squadra. Per questo so che questo governo durerà a lungo". La premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, parla del suo ruolo e della manovra economica: "Emergono priorità e una visione", sostiene "i più fragili e rafforza la classe media", la possibilità che venga stravolta dalle richieste degli alleati di governo viene esclusa. "Possono arrivare certamente norme migliorative, non solo dalla maggioranza ma anche dell'opposizione. Escludo che venga stravolta: sono anzi stata colpita dalla coesione nel Consiglio dei Ministri che ha approvato la legge di Bilancio. E come si fa e come si sa in Cdm siedono tanto il segretario della Lega quanto il coordinatore di Forza Italia. Stravolgere la manovra significherebbe delegittimarli. Sicuramente - continua la premier - terremo in debita considerazione le proposte che arriveranno dalla maggioranza e spero che anche l'opposizione abbia un atteggiamento non pregiudiziale. Per questo a chi ha chiesto di interloquire, per ora solo Calenda, abbiamo risposto 'volentieri' ".

Meloni a proposito dei rapporti nella maggioranza chiarisce: "Berlusconi lo sento spesso, su tutte le questioni fondamentali. Anche con Salvini c'è un rapporto costante e continuo. Alcune posizioni che possono sembrare distoniche non mi preoccupano, sono sicura e posso rivendicare di aver condiviso tutte le scelte principali di questo governo e intendo continuare a fare cosi'". E rivendica: “Il nostro è un governo di destra moderna e conservatrice come altri nel mondo occidentale. Il racconto irreale e disastroso che la sinistra ha fatto in campagna elettorale sull'ipotesi di un governo Meloni è stato ampiamente smentito: lo spread è ai minimi rispetto agli ultimi mesi e a livello internazionale c'è grande attenzione nei confronti dell'Italia. Mi pare che questo racconto di un esecutivo pericoloso sopravviva solo nelle speranze della sinistra”.

Su Azione-Iv Meloni dice: "Allargare la maggioranza con il sostegno di Renzi e Calenda? Non penso che la maggioranza abbia bisogno di allargarsi a qualcuno perché è solida. Ciò non toglie che se alcuni all'interno dell'opposizione vorranno condividere con noi alcune proposte ci sarà sempre la nostra disponibilità".

A proposito di quanto accaduto a Ischia, Giorgia Meloni sottolinea: "C'è tantissimo lavoro da fare, ma serve anche un approccio culturale diverso. Perché ogni euro investito sulla cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un' Italia più sicura e protetta" dice la premier rispondendo ad una domanda sulla messa in sicurezza del territorio e ricorda l'impegno del governo sul Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico e per costituire un "gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo".

Sul piano internazionale e in particolare per ciò che riguarda i rapporti con la Francia e con il presidente Macron, la premier ha dichiarato che un incontro "non è ancora in calendario, ma certamente dovremo rivederci. Siamo persone con responsabilità di governo che lavorano per cercare soluzioni. E' normale che Italia e Francia si parlino". E aggiunge: "Non ho mai avuto problemi con la Francia né li ho oggi. Tra l'altro ho avuto uno scambio di messaggio con Emmanuel Macron qualche giorno fa. Al di la' delle dichiarazioni di alcuni esponenti del governo francese sui migranti, incomprese dai più, i nostri rapporti bilaterali proseguono", conclude.