Gli ospedalieri replicano a Meloni sullo sbarco dei migranti: "La nostra autonomia non va intaccata"

“Esiste l'autonomia professionale del medico, che non può essere intaccata da altri fattori. E il medico sceglie sempre in scienza e coscienza e ne risponde anche alla giustizia ordinistica”: con queste parole puntuali e ferme Pierino Di Silverio, segretario dell'Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, commenta le parole della premier Meloni che ha definito “bizzarra” la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti dalle navi Ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici.

“Ritengo – ha poi affermato ancora il segretario dell'Anaao Assomed – che il medico debba operare in scienza e coscienza secondo il giuramento fatto (di Ippocrate, ndr), perchè non bisogna approcciarsi alla sanità e alla medicina con atteggiamento ideologico e politico ma solo con un atteggiamento scientifico. Lascerei quindi al medico la decisione su cosa fare rispetto allo stato di salute di un individuo”. Infine, ha concluso Di Silverio, “spero che questa polemica si spenga e che ci si sieda al più presto tutti intorno a un tavolo per risolvere i veri e tanti problemi della sanità nel nostro Paese”.