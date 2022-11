Meteo, debutta l'autunno: freddo dal nord Europa e prima neve sulle alpi

Passaggio del testimone: l'anticiclone africano lascia e arriva l’autunno. Primo assaggio domani con un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa piomberà sull'Italia. Il debutto dicono gli esperti sarà da giovedì, con venti intensi e pioggia sul Nordovest, per poi portarsi sul Triveneto in serata. Sulle Alpi scenderà la neve, inizialmente sopra i 1700/1800 metri. La perturbazione proseguirà la sua marcia verso le regioni tirreniche in nottata, facendo peggiorare il tempo su Toscana e Lazio con forti temporali