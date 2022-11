Migranti: 4 navi Ong davanti alla Sicilia. Humanity: in acque italiane con l'ok delle autorità

Sono quattro le navi di Ong davanti alla costa della Sicilia orientale in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo.

Si tratta delle tedesche Humanity 1, con 179 persone a bordo, e Rise Above, con a bordo 90 persone, dopo che due sono state soccorse da personale medico e trasferite e a terra a Siracusa. Poi le norvegesi Ocean Viking, 234 migranti a bordo, e Geo Barents, con 572 persone soccorse.

Secondo i segnali dei trasponder emessi dalle navi, attualmente la Geo Barents e la Humanity 1 sono a circa 12 miglia dalla costa catanese, la prima un poco più a sud e l'altra a nord rispetto alla città. La notte scorsa si sarebbero avvicinate di più alla costa per proteggersi da un violento temporale che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, ma poi hanno fatto ritorno nella posizione di "attesa".

È sempre davanti la costa catanese, ma all'altezza di Acireale, la Ocean Viking, che sembrerebbe però ancora in acque internazionali, ferma a poche miglia dal loro limite. La Rise Above è davanti la costa Ionica del Messinese, più a nord di Taormina, non è distante dalle coste della Sicilia e della Calabria. Tutte in attesa dei controlli annunciati dal Viminale.

La ong Sos Humanity ha fatto sapere che "la nave Humanity 1 non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania".

In acque italiane per il maltempo anche la Geo Barents: "Dopo aver chiesto e ricevuto il permesso dalle autorità italiane, la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), è entrata in acque territoriali italiane a causa del cattivo tempo. Stiamo aspettando da oltre 10 giorni un luogo sicuro di sbarco per i 572 sopravvissuti a bordo. L'ultima richiesta alle autorità italiane risale a ieri sera alle 22:27, e come per le altre, stiamo ancora aspettando una risposta positiva". Lo ha fatto sapere Juan Matias Gil, capomissione per le operazioni di ricerca e soccorso di Msf.

Nuovo sbarco a Roccella, 81 migranti

Intanto continuano a ritmo quasi giornaliero gli sbarchi di migranti lungo la costa ionica calabrese della Locride e in particolare al Porto di Roccella Ionica. Stamani, nello scalo reggino sono sbarcati 81 migranti di varie nazionalità. Si tratta del settimo sbarco a Roccella negli ultimi otto giorni. Prima di raggiungere il porto a bordo di una delle motovedette della Guardia costiera, i migranti si trovavano a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di una piccola barca a vela alla deriva e in balia del mare mosso partita circa una settimana fa dalle coste della Turchia.

In arrivo ad Augusta nave Frontex con 88 migranti

Una nave di Frontex con 88 persone a bordo è in arrivo nel porto di Augusta, in Sicilia. Lo riferisce l'agenzia Agi. In arrivo è anche la petroliera Zagara, con a bordo 59 migranti. La petroliera che batte bandiera liberiana aveva effettuato due salvataggi, il primo a circa 100 miglia da Bengasi (27 persone) e uno successivo (32 persone superstiti), e stava facendo rotta verso Pozzallo con 59 migranti e due cadaveri a bordo. Attualmente a Pozzallo ci sono problemi di illuminazione in banchina commerciale e di riva, e mezzi della capitaneria di porto in manutenzione. Nella notte il cambio rotta: la Zagara diretta non più a Pozzallo ma ad Augusta con arrivo nella mattinata di oggi.