Il caso dei 35 migranti sulla Humanity1, il capitano: "Scendano tutti, illegale lo sbarco selettivo"

Si profila un nuovo, clamoroso scontro sulla vicenda dei migranti bloccati in Sicilia, su una nave o in porto, impossibilitati a scendere a terra perché le autorità nazionali non danno loro l’autorizzazione. Dall’altra parte, le Ong e i comandanti dei natanti di soccorso che chiedono di far sbarcare tutti i naufraghi soccorsi, ribadendo che la soluzione offerta dal governo italiano (lo sbarco “selettivo”, consentito solo ai più fragili, donne e bambini) è illegale secondo il diritto umanitario e le leggi del mare.

Al centro della diatriba di queste ore, c’è la nave Humanity 1, attraccata nella notte nel porto di Catania con 179 persone a bordo. Fino a stamattina erano scesi in 144: ne restano 35, maschi adulti classificati come “non fragili”. Un’operazione discutibile, una cernita controversa, come denunciato anche dalla Cei, che stamane, tramite monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, ha parlato di “attacco alla democrazia” in merito alla soluzione prospettata dal governo, ministero dell’Interno in testa.

Humanity 1 intanto sceglie la disubbidienza: “Intorno alle 11.30, ci è stato chiesto di lasciare il porto di Catania con 35 sopravvissuti a bordo. Il capitano ha rifiutato quest’ordine. La legge marittima lo obbliga a portare in un luogo sicuro tutti coloro che sono stati salvati da un'emergenza in mare”. Come infatti ha spiegato il comandante della nave, il tedesco Joachim Ebeling, “Non posso lasciare il porto di Catania, dobbiamo trovare una soluzione qui. Sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come mi ha spiegato il mio legale. I naufraghi rimasti a bordo sono in uno stato depressivo e di apatia, siamo profondamente preoccupati per la loro salute mentale. È difficile riuscire a spiegargli quello che sta succedendo ed è qualcosa che io stesso non riesco a capire perché è contro le leggi”.

A metà mattina Medici senza frontiere fa sapere che “le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents” con i suoi 572 migranti “di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo”. Tutto fa pensare che si seguirà il medesimo protocollo: ispezione, presa in carico dei fragili, permanenza degli altri a bordo della nave, che dovrà lasciare le acque italiane.

Al largo delle coste catanesi, intanto, ci sono anche la Rise Above con 95 migranti e la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 234 persone.