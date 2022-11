Migranti. Johansson (Ue): gli Stati si coordinino e salvino in mare

"La migrazione non è una minaccia, ma va gestita lavorando insieme al fine di garantire che le persone arrivino legalmente e vengano accolte". Questa la dichiarazione della commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, al termine del dibattito nel corso della settimana di plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sui recenti sviluppi nel Mediterraneo sul fronte migratorio.



"Serve un approccio coordinato: il salvataggio delle vite che si trovano in mare è un obbligo degli Stati membri e non possiamo tardare nel trovare una soluzione" ha affermato all'inizio della discussione il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas.



Venerdì i ministri degli Interni europei si incontreranno a Bruxelles per discutere dei possibili passi in avanti sul dossier del Nuovo Patto per l'Immigrazione e l'Asilo proposto dalla Commissione europea nel 2020.