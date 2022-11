Migranti. Mediterranea Saving Humans lancia l'allarme: 180 persone in difficoltà a largo di Malta

Ancora migranti in mare in difficoltà. 1 80 persone hanno lanciato l'Sos . Si trovano - secondo le prime informazioni - su quattro imbarcazioni nell'area Sar di Malta.

Sono invece in viaggio verso l'Italia, per raggiungere il porto di Pozzallo intorno alle 6 di questa mattina, le 45 persone tratte in salvo - a sudest di Portopalo - dalla Guardia costiera italiana. Pare siano tutti uomini e in buone condizioni di salute. I migranti sono stati trasferiti a bordo della motovedetta che sta facendo rotta verso Pozzallo.

Intanto ieri è stata una giornata di sbarchi senza soste a Lampedusa dove sono approdati 259 migranti a bordo di 9 imbarcazioni. L'ultimo blocco, nel tardo pomeriggio, ha portato sull'isola 155 migranti giunti, con 4 diverse imbarcazioni soccorse da Guardia di finanza e Capitaneria. Una donna incinta, dopo l'approdo al molo Favarolo, è stata portata al poliambulatorio per controlli.

I 4 barchini sono salpati tutti da Sfax, in Tunisia, e a bordo c'erano rispettivamente 36 (12 donne e 4 minori), 40 (16 donne e 3 minori), 41 (12 donne e 3 minori) e 38 (8 donne e 3 minori) migranti. All'hotspot, al momento, ci sono 1.200 ospiti, circa il quadruplo della capienza massima.