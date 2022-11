Migranti. Metsola: "Serve solidarietà per soluzione europea, basta morti in mare"

“Il soccorso in mare è obbligatorio, è una legge internazionale. Tutti gli Stati membri hanno l'obbligo morale e legale di prestare soccorso alle navi in mare. Durante l'apice della crisi nel 2015 avevamo fatto un accordo su un codice di condotta sulle ONG e non è stato utilizzato . Se c'è un legame tra gli Stati che coordinano i salvataggi allora possiamo trovare delle soluzioni” ha aggiunto Metsola.

“Sono fiera che abbiamo aperto le case dell'Europa a otto milioni di ucraini. Spero che adesso si trovi una soluzione per dare solidarietà” anche ai migranti provenienti dall'area mediterranea. "Non c'è una soluzione magica. Lavorerò per trovare una soluzione comune. Le leggi sono sul tavolo, sta a noi trovare la soluzione . Non possiamo avere un mare dove continuano a perdere la vita i profughi" . Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 3.

Metsola poi parlando dell'Italia ha tenuto a precisare che il nostro paese "è nel cuore dell'Europa, l'Italia ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Italia. Non possiamo immaginare un mondo che non sia così. È per questo che le prime riunioni con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono state incoraggianti per me. Abbiamo parlato dell'Ucraina, del Pnrr, degli aiuti, della flessibilità, del ruolo dell'Italia". Poi il pensiero va agli abitanti di I schia dove una frana ha ucciso 7 persone (5 risultano ancora disperse): "Prima di tutto volevo mandare un abbraccio. So come è difficile, per le vittime, i dispersi, le persone che stanno ancora cercando... Il parlamento Europeo è affianco a tutti gli abitanti".

Altro tema scottante con cui l'Europa si trova a fare i conti, la crisi energetica. "Sul price cap dopo mesi finalmente abbiamo qualcosa sul tavolo ma non è abbastanza - spiega il Presidente del Parlamento europeo - Ci sono molte proposte, l'ultima è un meccanismo correttivo del mercato, ma la cifra di 275 euro per il price cap è troppo alta. Sta aumentando l'incertezza e in questo momento non ne abbiamo bisogno. Il Parlamento europeo sta lavorando per dare soluzioni ai cittadini per pagare le bollette".

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Metsola dice: “Noi negozieremo con la Russia quando l'Ucraina deciderà che si potrà negoziare. Non possiamo noi decidere sul loro territorio. Sono loro che subiscono ogni giorno i bombardamenti”.

Rispondendo infine a una domanda sui mondiali di calcio, Metsola ha spiegato: “Ho ricevuto l'invito ad andare in Qatar ma ho deciso di non andare. Al Parlamento europeo abbiamo delle preoccupazioni sullo stato di diritto e i diritti umani. Non voglio mischiare la politica con il calcio, amo molto il calcio, ma dobbiamo sensibilizzare sui problemi e le sfide che hanno”.