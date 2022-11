Migranti, Minniti: "Serve un grande Piano Ue per l'Africa"

L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, in una intervista al quotidiano la Repubblica, ha illustrato un suo piano per l'Africa che ha come prospettiva il governo dei flussi migratori: "Un piano europeo per l'Africa che sia ambizioso. L'Europa mette sul tavolo, subito e per iniziare, 3 miliardi di euro, la metà di quanto abbiamo dato alla Turchia. Serve un segnale forte per riprendere l'iniziativa politica in quell'area per noi cruciale", denaro che va "in investimenti in Egitto, Tunisia e gli altri Paesi di partenza, e non per costruire hotspot. Neppure il più autoritario dei governi riuscirà a fermare la legittima aspirazione dei giovani a raggiungere l'Europa. Oltre agli investimenti, gli stati Ue garantiscono corpose quote di ingressi legali, perché c'è bisogno di lavoratori qualificati" ma "il Paese di partenza si impegna al rimpatrio immediato degli arrivi illegali. Toglieremo così linfa vitale ai trafficanti di esseri umani".

"Se l'Europa si presenta in Libia con un piano per la stabilità e prosperità - prosegue Minniti - potrà pretendere di avere un interlocutore unico di governo. Sarà quindi un incentivo politico per le classe dirigenti libiche. Il governo libico dovrà garantire poi che i soldi non finiscano nelle mani sbagliate». Questo approccio, gli viene fatto notare, è alla base del contestato memorandum Italia-Libia: «È tempo di superare anche quel memorandum. Il meccanismo della redistribuzione tra Paesi Ue non è risolutivo, troppo divisivo. Un piano per l'Africa, invece, non lo sarà. Ogni euro investito in Africa è un euro investito in Europa".