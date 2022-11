Migranti nel Mediterraneo centrale, Ue: "Rotta più battuta e pericolosa, situazione insostenibile"

"Oggi il focus è sul Mediterraneo centrale: gli ultimi avvenimenti confermano che questa situazione non è sostenibile. Questa rotta continua ad essere quella con il maggior numero di arrivi irregolari. Ma anche una delle rotte più pericolose: 90.000 arrivi quest'anno, con un aumento di oltre il 50% rispetto allo scorso anno". Lo ha affermato la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, presentando il piano d'azione dell'Ue sulla migrazione nel Mediterraneo centrale.

La Commissione Europea, nel piano di azione per il Mediterraneo Centrale presentato in vista del Consiglio Interni straordinario del 25 novembre, prevede di "promuovere le discussioni" nell'Organizzazione Marittima Internazionale (Imo, International Maritime Organization), agenzia Onu che si occupa di sicurezza della navigazione, sul "bisogno" di un "quadro specifico e linee guida per le imbarcazioni che hanno un particolare focus sulle attività di ricerca e soccorso, in particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo".

"La Commissione ha concordato un piano Ue d'azione per la rotta irregolare del Mediterraneo centrale e questo arriva prima del Consiglio Affari interni straordinario di venerdì dove si discuterà di questa e di altre rotte di arrivi irregolari. Abbiamo visto un aumento, quest'anno, di arrivi irregolari nell'Ue. Troppe persone cadono nelle mani dei trafficanti. Approssimativamente il 90% di quanti arrivano irregolarmente lo fanno attraverso i trafficanti e vediamo anche persone perdere la propria vita in queste rotte". Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, in un punto stampa sul piano d'azione Ue per il Mediterraneo centrale. "Dobbiamo aumentare il coordinamento dei soccorsi in mare". Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, in un punto stampa in cui ha presentato il piano d'azione per gli arrivi di migranti dal Mediterraneo.

"Frontex, insieme agli Stati membri interessati, effettuerà una valutazione mirata della situazione nel Mediterraneo centrale per identificare le esigenze di un sostegno rafforzato attraverso operazioni congiunte, sorveglianza aerea e marittima, sviluppo di capacità e consapevolezza situazionale per gli Stati membri all'esterno frontiere", ha stabilito Bruxelles.

"La Commissione, con la partecipazione e il sostegno degli Stati membri, rilancerà il gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio, invitando, se opportuno, i Paesi partner, le organizzazioni internazionali e le parti interessate", ha proposto l'esecutivo europeo. Infine, la Commissione intende "rafforzare la programmazione strategica e orientata alle politiche e l'attuazione dei suoi finanziamenti esterni per affrontare le sfide migratorie, prevenire le partenze irregolari e salvare vite umane lungo tutte le rotte migratorie".

"Si prevede attualmente che almeno 580 milioni di euro per il periodo 2021-2023 nell'ambito di Ndici-Global Europe e di altri strumenti saranno utilizzati attraverso la programmazione regionale multinazionale per il sostegno in materia di migrazione ai partner in Nord Africa, insieme a programmi bilaterali dell'Ue con i singoli Paesi", ha ricordato Palazzo Berlaymont. Si propone dunque di "avviare - entro la fine dell'anno - l'iniziativa Team Europe sulla rotta del Mediterraneo centrale per combinare le attività degli Stati membri con la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Ue, attraverso un approccio globale, creando nuove opportunità di coordinamento con i Paesi partner, così come con le agenzie delle Nazioni Unite competenti". Il piano d'azione, infine, pone l'accento sulla necessità di arrivare all'adozione "di tutte le proposte nell'ambito del Patto sulla migrazione e l'asilo prima della fine di questa legislatura", ovvero la prima metà del 2024, "per garantire che venga messa in atto una soluzione sostenibile bilanciando solidarietà e responsabilità".