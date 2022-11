Migranti, ancora tensione a Catania. Nordio: "La selezione la fanno gli scafisti"

Continua l'attesa al largo della costa siciliana, dove gli equipaggi delle navi ong, Humanity 1 e Geo Barents, che hanno potuto fare scendere i migranti "fragili", si rifiutano di ripartire con gli altri profughi in discrete condizioni di salute. "La situazione continua a peggiorare. L'angoscia e la tensione salgono. Devono sbarcare tutti", è l'appello delle ong. E intanto prosegue lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'accoglienza dei richiedenti asilo soccorsi in mare.

La situazione

572 migranti restano a bordo delle imbarcazioni. Due navi sono arrivate in porto a Catania nel fine settimana, la Humanity 1 e la Geo Barents; altre due, la Ocean Viking e la Rise Above, non hanno ancora forzato il blocco imposto dalle autorità italiane ed incrociano al largo delle coste catanesi.

Nella Humanity 1 sono rimaste a bordo 35 persone soccorse, dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute ‘fragili’ dalla commissione medica degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Sulla Geo Barents di Medici senza frontiere ci sono 214 migranti, dopo che 357 sono stati fatti sbarcare ieri ed un altro è stato evacuato nella notte.

Per quanto riguarda le navi non ancora in porto, sulla Ocean Viking ci sono 234 persone, mentre sulla Rise Above sono presenti 89 migranti.

"Una sanzione di 50mila euro, se non lasciano il porto di Catania, è stata notificata alle due navi delle ong", ha detto il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli. La mail è stata notificata a Humanity 1, che l'ha resa nota, ma da Medici senza frontiere che gestisce Geo Barents non c'è stata conferma alla notizia.

La Commissione Europea, attraverso una portavoce, ribadisce che vi è il "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali".

"La selezione dei migranti non è fatta in base ai loro interessi ma a quelli degli scafisti che li portano. I poveri tra i poveri, vecchi, malati, moribondi, rimangono lì. Quelli che vengono in Italia possono permettersi di pagare dai 2 ai 5 mila euro a queste organizzazioni che li trasportano. Noi li prendiamo non perché siamo buoni ma perché siamo rassegnati", ha affermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Per quanto riguarda la gestione dei migranti, il trattato di Dublino è chiarissimo: la gestione deve essere fatta dallo Stato di primo accesso", ha affermato Nordio. "La vera soluzione - ha aggiunto - sta nell'accordarci con gli amici della Ue". Nordio ha ribadito che "il comandante di una nave è un pubblico ufficiale. Chi accoglie il migrante lo fa nel suo Stato, che è quello della bandiera della nave. Non c'è altra soluzione dal punto di vista giuridico", ha concluso.