Migranti, Schinas: "Fare pieno uso del meccanismo di solidarietà"

"Dobbiamo fare pieno uso del meccanismo volontario di solidarietà che abbiamo concordato sotto la presidenza francese dell'Ue. Abbiamo approvato una dichiarazione di solidarietà', e migliaia di ricollocamenti sono già disponibili". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, intervenendo al dibattito in Plenaria all'Eurocamera sul dossier migranti.

"Salvare chi è in difficoltà in mare è un obbligo per gli Stati membri indipendentemente da come si è finiti in quella situazione di difficoltà. Salvare vite è la priorità". Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas intervenendo al dibattito sul dossier migranti all'Eurocamera

"C'è un'ironia nel fatto che abbiamo tutto ciò che serve a portata di mano, ma solo apparentemente fuori portata. È come avere un paracadute ma scegliere di saltare fuori dall'aereo senza di esso", ha spiegato il vice presidente della Commissione in Aula. Quindi Schinas ha aggiunto: "il patto sulla Migrazione e Asilo migliorerà la capacità dei nostri Stati membri di gestire la migrazione su un sistema basato sul diritto dell'Ue e sul metodo comunitario".

"Venerdì informeremo i ministri sugli ultimi sviluppi (della migrazione) e daremo loro gli strumenti necessari per le soluzioni. Vi chiediamo oggi di garantire un accordo sui piani d'azione, sul patto, sulle riunioni di emergenza. I dibattiti di emergenza sono utili, ma non sufficienti quando abbiamo le soluzioni permanenti. Le soluzioni sono qui a portata di mano. Possiamo farlo, e lo faremo". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel suo intervento al dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sulla "necessità di una soluzione europea in materia di asilo e migrazione, compresa la ricerca e il salvataggio".

"All'Italia dico che questa è una sfida europea e non italiana, dall'Europa serve più solidarietà. Francia e Germania non hanno rispettato le promesse sui ricollocamenti, cosi non si va avanti", ha dichiarato il presidente del Ppe, Manfred Weber, durante il dibattito a Strasburgo. "Siamo alle porte di una nuova crisi migratoria, gli arrivi sono già superiori al 2016-2017. La politica migratoria europea finora ha fallito", ha spiegato Weber all'aula. "La difesa dei confini europei però deve rimanere fondamentale. Gli stati decidono chi entra in Europa, non la mafia. Nel sud del Mediterraneo la decisione sui rimpatri deve essere rapida, servono accordi di rimpatrio migliori", ha concluso il leader dei popolari.

"Stiamo dedicando tutti i nostri sforzi all'attuazione della dichiarazione di solidarietà concordata a giugno. Questo meccanismo è stato concepito proprio per alleviare la pressione sugli Stati membri in prima linea. Mentre ci è voluto del tempo per mettere in funzione il meccanismo. Siamo fiduciosi che ulteriori progressi possano essere compiuti presto", ha detto il ministro ceco per gli Affari europei, Mikulas Bek, della presidenza del Consiglio Ue, nel suo intervento. sulla "necessità di una soluzione europea in materia di asilo e migrazione, compresa la ricerca e il salvataggio". "È anche importante sottolineare in questo contesto che aumentare il numero di arrivi, sia via mare che via terra, influisce sui nostri sistemi di accoglienza e asilo e dobbiamo affrontarli non insieme. I sistemi di accoglienza e asilo in molti Stati membri sono già al massimo a causa dei quasi 4 milioni di persone fuggite dall'Ucraina".

"Nove migranti su dieci arrivano in Ue senza Ong, dobbiamo smetterla di criminalizzare chi salva vite". Così la presidente dei socialisti al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, durante il dibattito sulla migrazione in corso al Parlamento europeo a Strasburgo. "Ricerca e soccorso devono essere una responsabilità comune europea, serve nuovo patto per la migrazione e l'asilo e serve prima della fine di questa legislatura", ha continuato la capogruppo di S&d.