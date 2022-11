Migranti, Tajani:"Pronti a parlare con la Francia, ma sull'immigrazione serve una strategia europea"

Alla vigilia del Consiglio dei ministri esteri che domani affronterà, su sollecitazione italiana, il tema immigrazione il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha ribadito la posizione dell’Italia sulla questione migranti ed è intervenuto sullo scontro con la Francia, partendo dall’approdo della Ocean Viking a Tolone.

"C'è stata una dichiarazione in buona fede da Palazzo Chigi, 'ringraziamo la Francia', poi l'hanno presa per una provocazione usando toni esagerati", ha rimarcato Tajani al programma ‘Mezz'ora in più’. L'Italia "ha parlato di una nave che stava andando verso le acque francesi, noi non abbiamo detto 'deve andare in Francia’".

Sulla tensione con i cugini d'Oltralpe ha continuato: “Per noi non c'è nulla da riagganciare. Siamo pronti a parlare con i francesi, sono loro che hanno reagito in modo sproporzionato. Mi sembra più per una questione di politica interna", ha detto il ministro degli Esteri intervenendo al programma su Rai 3. “Nessun vuole mettere benzina sul fuoco, ma il problema va affrontato al livello europeo. Di 90 mila arrivati in Italia, 8 mila migranti dovevano essere ricollocati nei Paesi dell'Ue, ma fino ad oggi ne sono stati ricollocati 117, di cui 36 in Francia. L'Italia ha sempre fatto la sua parte, noi abbiamo sempre rispettato tutti gli accordi, sono gli altri che non li hanno mantenuti".

"Il problema dell'immigrazione ci tocca in modo particolare, abbiamo 7 mila km di costa che è una frontiera meridionale dell'Europa”, ha proseguito Tajani. “Quest'anno sono arrivati 90 mila migranti in Italia, non solo raccolti da Ong. Continuiamo ad accoglierli con spirito di solidarietà, ma il tema va affrontato oggi, perché nel 2050 in Africa ci saranno 3 miliardi di abitanti e se non lo affrontiamo oggi come Europa, combattendo il cambiamento climatico e la fame, avremo milioni di persone che si sposteranno.

Serve una strategia europea, serve un piano Marshall per l'Africa e una strategia a breve, medio e lungo termine per non avere milioni di migranti -ha detto ancora il ministro degli Esteri- L'Italia non può essere l'unico luogo di arrivo. Non è scritto da nessuna parte che tutti i migranti che vogliono arrivare in Europa debbano approdare in Italia".