Milano controcorrente sale, giù le altre borse

Borse europee contrastate in apertura. Su tutti i mercati - dall'Asia al Vecchio Continente - pesa l'incertezza dei risultati delle elezioni americane di Midterm.

Ma Milano - dopo le prime battute negative - ha preso la via dei guadagni e spicca con un rialzo di oltre mezzo punto. Londra cede lo 0,32%, Parigi lo 0,02% e Francoforte (ieri la migliore) segna un -0,30%.

In Asia gli indici scivolano dopo i dati macroeconomici cinesi peggiori delle attese. In particolare i prezzi alla produzione sono in deflazione per la prima volta dopo due anni. Tokyo ha perso oltre mezzo punto (-0,56%) e Hong Kong cede un punto e mezzo.

L'ultima seduta di Wall Street è stata positiva, ma il probabile stallo politico dei risultati elettorali lascia prospettare un'apertura negativa.