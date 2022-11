Milano: inaugurata linea M4 della metropolitana

“Grazie a chi ha il caschetto rosso. Grazie a chi ha costruito con le sue mani un’opera che milioni di persone useranno, qualcuno non c’è più come Raffaele e grazie ai suoi fratelli che sono qui. Lui è stato uno delle migliaia dei protagonisti silenziosi di questa opera d’arte”, così Matteo Salvini durante l’inaugurazione della nuova linea della metropolitana 4 a Milano. Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti ha voluto ricordare Raffaele Ielpo, l’operaio morto a gennaio del 2020 in un incidente sul lavoro durante i lavori di realizzazione dell’opera.

“Ringrazio tutti i cittadini per la pazienza che hanno avuto, perché sono stati anni e anni di lavori e capisco i disagi. Ma quello che vediamo oggi è all’altezza di Milano” ha detto Giuseppe Sala, inaugurando la nuova linea della metropolitana. Il sindaco di Milano ha poi scandito la futura tempistica dell’opera. A giugno 2023 in sette mesi “apriremo a San Babila e in 14 minuti si andrà da Linate a San Babila. Entro il 2024 sarà completata la M4 fino a San Cristoforo e avremo un’altra grande opera milanese. Con la M4 avremo in tutto 118 chilometri di metropolitane e 136 fermate”. Poi ci sono in programma i lavori per realizzare altre metropolitane, il prolungamento fino a Monza e la linea 6.