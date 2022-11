Milano parte bene, ma si teme frenata globale

Aperture contrastate per le borse europee. Milano parte bene a +0,43%, superata da Londra a +0,70%; Parigi più modesta a +0,12% , mentre Francoforte segna un -0,06%.

Tornano i timori per il rallentamento economico. Gli investitori attendono oggi un dato considerato un termometro importante dell'andamento: la fiducia dei consumatori dell'Eurozona a novembre. E l'Ocse pubblica anche l'outlook, cioè le previsioni di crescita globale.

In Asia borse in ordine sparso questa mattina. Tokyo chiude in rialzo dello 0,61% grazie all'indebolimento dello yen sul dollaro, che spinge i titoli legati all'export. Shanghai in modesta crescita, mentre Hong Kong perde un punto: pesa l'aumento in Cina dei dati Covid.

Wall Street ancora in frenata. Il Nasdaq ha perso oltre un punto percentuale.

Si stabilizza la quotazione del petrolio. Il greggio americano si ferma a poco più di 80 dollari al barile e rivela il timore di recessione mondiale