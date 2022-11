Mingione, Del Rio e Ventura: sono italiani tre dei ricercatori più citati al mondo

I docenti dell'Università di Parma Daniele Del Rio, Giuseppe Mingione e Marco Ventura si confermano tra i ricercatori più citati al mondo. I tre studiosi figurano infatti anche quest'anno nella classifica "Highly Cited Researchers 2022" stilata dal Web of Science Group - Clarivate Analytics. Il ranking identifica gli scienziati che hanno prodotto le pubblicazioni più citate nel proprio settore nell'anno di riferimento, esercitando un'influenza significativa nel campo della ricerca, e si basa sull'analisi eseguita dagli esperti di bibliometria dell'Istituto di informazione scientifica del Web of Science Group.

Quest'anno gli Highly Cited Researchers classificati sono 6.938 in tutto il mondo, 104 in Italia. Per un ricercatore l'appartenenza a questa lista è da tempo ritenuto uno dei maggiori riconoscimenti internazionali: rappresenta anche un parametro importante nei ranking mondiali di qualità delle università.

Giuseppe Mingione, docente di Analisi matematica al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, è in classifica per la nona volta, cosa riuscita a meno di dieci scienziati italiani, tra tutte le discipline. Compare nella categoria Mathematics, che quest'anno include 52 presenze in tutto il mondo. L'impatto della ricerca di Mingione è confermato anche da una recente rilevazione sulla banca dati dell'American Mathematical Society, secondo la quale Mingione è il più citato matematico al mondo nel suo anno di dottorato (1999) e tra i primi dieci negli ultimi trent'anni. Mingione ha vinto il Premio Caccioppoli 2010, conferito dal 1960 in poi una volta ogni quattro anni a un matematico italiano, la Stampacchia Medal 2006, premio internazionale triennale che annovera tra i vincitori alcuni tra i più famosi matematici al mondo quali vincitori della Fields Medal e membri dell'Institute for Advanced Studies di Princeton, e un ERC grant nel 2007. Secondo la banca dati Scopus, Mingione risulta il matematico italiano con maggiore indice H di sempre nell'intero settore della matematica teorica, come rilevato in un recente studio da alcuni statistici dell'Università di Stanford. L'indice H misura la prolificità e l'impatto scientifico di un autore.