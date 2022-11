Nuovo tentativo per Artemis 1: la Nasa conferma il lancio del 16 settembre

La Nasa ha confermato il tentativo di lancio della missione Artemis 1 verso la Luna per il prossimo 16 novembre , dopo che le ispezioni da parte dei tecnici hanno rivelato solo danni minori su razzo e navicella a seguito del passaggio dell' uragano Nicole in Florida.

Nei prossimi giorni i tecnici proseguiranno con i test per verificare l'integrità strutturale del razzo e con interventi minori di manutenzione.

È già stata rimossa la protezione rigida installata sulla finestra del Launch abort system prima della tempesta e sarà ora ispezionata per confermare che sia in buone condizioni per il lancio, ma "niente impedisce" un decollo in quella data, ha assicurato in una conferenza stampa Jim Free, amministratore associato all'agenzia spaziale americana.

La partenza del razzo Sls, il più potente mai realizzato dalla Nasa, è prevista mercoledì all'1:04 ora locale (le 7:04 in Italia) con una finestra di lancio di due ore. L'attesissimo lancio è già stato ritardato tre volte in altrettanti mesi.

Artemis 1 segnerà l'inizio del programma Artemis, che punta a portare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna entro il 2025. La Nasa intende stabilire una presenza umana duratura sulla Luna, inclusa la costruzione di una stazione spaziale orbitale.