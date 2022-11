Basta un gol di Casemiro al Brasile per battere la Svizzera 1-0 e accedere agli ottavi

Il Brasile, privo di Neymar, batte di misura 1-0 un'ottima Svizzera e strappa il pass per gli ottavi di finale di Qatar 2022 con un turno di anticipo, aggiungendosi alla Francia. Decide una rete di Casemiro nel finale di una gara comunque molto equilibrata e non ricchissima di grandi occasioni. In precedenza alla squadra di Tite era anche stato annullato un gol di Vinicius per fuorigioco di Richarlison. I verdeoro salgono così a 6 punti in vetta alla classifica del Gruppo G, lasciando a quota 3 gli svizzeri di Yakin, che nell'ultimo turno se la vedranno con la Serbia (1 punto).

Vittoria di importanza capitale per il Brasile. Inizio di gara lento e compassato da parte di entrambe le squadre, con ritmi molto bassi e due formazioni che tendono a studiarsi per cercare contromosse adeguate. La prima occasione buona è per il Brasile, al 27': cambio campo a cercare Raphinha che controlla e serve un gran pallone per Vinicius, con l'esterno del Real Madrid che non colpisce benissimo ma impegna comunque Sommer.