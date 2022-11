Morte di Maroni, nel Consiglio dei ministri di domani la decisione sui funerali di Stato

Si terrà domani alle 18, secondo quanto si apprende, una riunione del Consiglio dei ministri.

All’ordine del giorno dovrebbe esserci anche la delibera per i funerali di Stato per Roberto Maroni, che si terranno venerdì mattina a Varese.

Non è ancora stato deciso, infatti, se saranno pubbliche esequie quelle per l’ex ministro dell’Interno morto ieri a 67 anni.

Oggi il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha presieduto una riunione tecnica con i vertici delle forze dell’ordine e dei Comuni di Varese, città natale di Maroni, e di Lozza, dove abitava.

All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti della Diocesi di Milano, dei Vigili del Fuoco e del 118, per discutere degli aspetti relativi alla sicurezza in relazione ai funerali, che si svolgeranno alle ore 11,00 presso la Basilica di San Vittore a Varese.

Domani alla stessa ora, ha reso noto la Prefettura, si terrà un’altra riunione per adottare ulteriori misure nel caso in cui il Consiglio dei Ministri deliberasse di celebrare funerali di Stato, oppure per confermare quelle assunte oggi.

Intanto, anche oggi presso la camera ardente allestita a Varese presso la casa funeraria Isella, è proseguito il via vai di parenti e amici per porgere l’ultimo saluto a Maroni, che è stato anche presidente della Regione Lombardia e segretario della Lega.