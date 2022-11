Morte di Roberto Maroni, il Consiglio dei ministri dà il via libera ai funerali di Stato

È ufficiale, saranno celebrati i funerali di Stato per l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni, morto martedì 22 novembre a 67 anni. Lo ha deliberato all’unanimità il Consiglio dei ministri.

Le pubbliche esequie si terranno domani mattina a Varese alle ore 11,00 presso la Basilica di San Vittore.

Tra gli altri ci sarà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Durante la discussione in aula il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto dedicare un ricordo e un momento di raccoglimento per Roberto Maroni. “A Bobo mi lega una grande amicizia, voglio ricordare qui la sua capacità politica e professionale ma soprattutto la sua serenità e la sua umanità, la volontà di unire e mai dividere. La sua grande passione, oltre alla politica, è stata la musica, ha dato vita alla band Distretto 51 e ora mi piace immaginarlo su una nuvola, a suonare con un coro di angeli per tutta l’Italia, per tutti noi”, ha detto.