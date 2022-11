Mosca conferma il rientro nell'accordo sul grano. Giovedì riprende il traffico navale

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia riprenderà la partecipazione all'accordo sul grano: lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. L'Ucraina ha fornito le “necessarie garanzie scritte per non utilizzare il corridoio del grano nel Mar Nero per operazioni di combattimento contro la Russia”, che sono state ottenute "attraverso la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite".

Le Nazioni Unite hanno ringraziato la Turchia per la mediazione offerta da Ankara. "Accolgo il ritorno della Federazione Russa nell'attuazione dell'iniziativa del Mar Nero sul grano per facilitare l'esportazione di cibo e fertilizzanti dall'Ucraina. Sono grato all'assistenza turca. Attendo con impazienza di lavorare ancora con tutti i partecipanti all'iniziativa", ha scritto su Twitter il coordinatore Onu dell'accordo per l'esportazione del grano dai porti ucraini Amir Abdulla.