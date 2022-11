Moto Gp, Pecco Bagnaia a un passo dal trionfo mondiale

A Pecco Bagnaia bastano due soli punti per laurearsi Campione del mondo di MotoGP. Un risultato che all'Italia manca dal 2009 quando trionfò il suo mentore, Valentino Rossi. Partirà con l'ottavo tempo, dunque dalla terza fila. La gara comincia alle 14.00, qui la cronaca testuale .

Jorge Martin ha realizzato la pole position nel Gp di Valencia . Lo spagnolo della Ducati Pramac ha fermato il crono sull'1'29'621, con Marc Marquez e Jack Miller a completare la prima fila. Fabio Quartararo ha chiuso al quarto posto.

"Sicuramente non era il risultato che speravamo di ottenere quest'oggi, ma con le gomme nuove fatico a trovare il grip. In ogni caso, sappiamo di avere un passo più competitivo con le gomme usate e questo è positivo per la gara. Non sarà facile visto che partiremo ottavi, ma l'importante sarà fare una buona partenza ed arrivare davanti nei primi giri per poter avere un po' più di margine". Ha dichiarato Pecco alla vigilia del Gp.



"Sono molto contento di come stia andando questo fine settimana. Partire dalla prima fila ci darà qualche chance in più per lottare lì davanti: il mio obiettivo è quello di poter concludere la mia storia con Ducati nel miglior modo possibile" le parole di Jack Miller, che partirà in prima fila dopo aver ottenuto il terzo tempo.