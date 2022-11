Giacomo Agostini: Bagnaia bravo, per diventare una leggenda deve ripetersi. Ma arriverà

"Pecco Bagnaia è stato intelligente, ha visto che rischiare inutilmente non valeva la pena: lui doveva solo vincere il campionato". E' il commento all'Adnkronos della leggenda del motociclismo agonistico italiano come Giacomo Agostini dopo la vittoria di Francesco Bagnaia.

"Dopo 50 anni dal mio successo con la MV giustamente adesso di nuovo si porta la tecnologia italiana in cima al mondo. Lui è stato bravo e per diventare una leggenda deve ripetersi: ma arriverà".

"Bagnaia è un po' come me nelle messe a punto delle moto - ha detto all'Ansa - , ha qualcosa che mi somiglia: lui quando prova, prova, studia, prepara la gara. Del resto le prove servono per questo e lui è uno che lavora tantissimo sulla moto - fa notare Agostini -.Portare una moto al 100% in gara è un grande pregio. E' un pilota sobrio, ha una vita davanti, è sulla strada giusta e sicuramente potrà ripetersi".