Gp Valencia, Martin in pole position. Bagnaia partirà ottavo, Quartararo quarto

Jorge Martin (Ducati Pramac) partirà in pole position nel Gp della Comunità Valenciana, ultima e decisiva prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo, con il tempo di1'29''621, ha preceduto Marc Marquez, con la Honda e Jack Millercon la Ducati ufficiale, che saranno con lui in prima fila. Quarto posto e seconda fila per Fabio Quartararo, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso con l'ottavo tempo. L'italiano della Ducati, leader della classifica, sarà quindi in terza fila.

"Oggi è stata veramente una pole difficile - ha commentato Martin a fine qualifiche -, la più difficile della stagione senza dubbio. Ho lavorato bene nelle quarte libere, oggi non me l'aspettavo perché ho fatto fatica nel time attack E' la terza pole di fila, siamo forti, speriamo domani di riuscire a mettere tutto insieme".

A Francesco “Pecco” Bagnaia basta poco, soli due punti, per vincere il Mondiale.

In 4 mesi, Bagnaia è riuscito in una “mission impossible”, arrivare in testa alla classifica del Mondiale, dopo aver scalato il distacco sul rivale Fabio Quartararo. Un distacco che sembrava incolmabile. Una rimonta epocale, quella dell’atleta italiano, che potrebbe riportare il mondiale piloti a Borgo Panigale.

La tensione è ai massimi livelli. Nell’ultima gara si rischia il tutto per tutto, come dimenticare il mondiale perso da Valentino Rossi nel 2006 a causa di una caduta al tornantino. Un circuito molto tortuoso, quello di Valencia, lungo quattro chilometri, 27 giri da percorrere per 108 chilometri, 9 curve a destra e 5 a sinistra, dove superare può risultare complicato.

Intanto a Pesaro, domenica 6 novembre, in piazza D’Annunzio, a partire dalle 14, si potrà seguire la sfida mondiale davanti ad un grande maxischermo. Una attesa al cardiopalma per tutti i fan di “Pecco”.