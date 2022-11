Gran Premio del Brasile, Russell in pole - segui la cronaca testuale

La Formula 1 torna oggi per la gara del GP Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Orario italiano della partenza alle 19:00, ritardato a causa del fuso.

Le prime posizioni in griglia: in prima fila Russell e Hamilton, in seconda la Red Bull di Verstappen e Perez, in terza Leclerc e la McLaren di Norris e in quarta Sainz e Magnussen.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. George Russell (Mercedes), 2. Lewis Hamilton (Mercedes)

2ª fila: 3. Max Verstappen (Red Bull), 4. Sergio Perez (Red Bull)

3ª fila: 5. Charles Leclerc (Ferrari), 6. Lando Norris (McLaren)

4ª fila: 7. Carlos Sainz (Ferrari)*, 8. Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: 9. Sebastian Vettel (Aston Martin), 10. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

6ª fila: 11. Daniel Ricciardo (McLaren), 12. Mick Schumacher (Haas)

7ª fila: 13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo), 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8ª fila: 15. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 16. Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: 17. Esteban Ocon (Alpine), 18. Fernando Alonso (Alpine)**

10ª fila: 19. Nicholas Latifi (Williams), 20. Alex Albon (Williams)



*penalizzato di 5 posizioni per aver montato il sesto ICE della stagione

**penalizzato per il contatto con Ocon nella Sprint Race