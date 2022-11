Musk avverte i dipendenti: Twitter rischia la bancarotta

Elon Musk avverte il personale: Twitter rischia la bancarotta. Musk lo ha fatto nel suo primo discorso ai dipendenti, da quando ha acquistato la società per 44 miliardi di dollari, affermando che il fallimento potrebbe essere una possibilità se la compagnia non inizia a generare più denaro.

L'avvertimento è arrivato durante un inizio tumultuoso della nuova era di Musk a capo della società di social media: due settimane in cui ha licenziato metà del personale di Twitter, e ha fatto andare via la maggior parte dei top manager e ha ordinato ai restanti dipendenti di smettere di lavorare da remoto. Un dirigente che fino a giovedì era emerso come parte del nuovo gruppo dirigente di Musk, Yoel Roth, se ne è andato, hanno riferito a Bloomberg delle fonti interne. Anche un altro, Robin Wheeler, si è dimesso, ma Musk l'ha persuaso a rimanere.