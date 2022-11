Musk risponde all'invito di Salvini: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX e da poco numero uno di Twitter, risponde all’appello del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “Non vedo l'ora di incontrarlo” cinguetta Musk.

Lo scambio nasce dalle parole di Salvini, pronunciate pochi giorni fa a un convegno a Roma. Il vicepremier aveva definito Musk “uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione”. Ancora più esplicitamente, aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese. Frasi rimbalzate sulla stampa nazionale e internazionale, rilanciate dai siti e dai social. Così Musk ha potuto commentate un articolo che riportava le dichiarazioni di Salvini: “Gentile da parte sua. Non vedo l'ora di incontrarlo” commenta il supermanager.