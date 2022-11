Nadef, trivelle, dl Ministeri: Giorgia Meloni prepara un fitto Consiglio dei ministri

All’indomani della visita a Bruxelles, in cui ha incontrato i vertici delle istituzioni europee, per Giorgia Meloni si prospetta un’intensa giornata di lavoro e appuntamenti. Dopo l’omaggio all’Altare della Patria con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre (Giornata delle Forze Armate), la premier terrà un Consiglio dei ministri - per le 17 - in cui verranno affrontate le varie questioni al centro del dibattito politico: sul tavolo, secondo quanto si apprende, oltre all'integrazione della Nadef, dovrebbe esserci anche un disegno di legge Ministeri, che ne rivede i nomi e le deleghe.

Le misure economiche: sostegno a famiglie e imprese e trivelle

Ci sarebbero almeno 15 miliardi di euro di aiuti destinati a famiglie e imprese per fare fronte al caro bollette, tra le misure contenute nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che nel pomeriggio verrà discussa in Consiglio dei ministri. Il testo, a quanto filtra da fonti di governo, in queste ore è ancora al vaglio del Mef per le ultime revisioni; e, visto lo scenario macroeconomico, sarebbe improntato su un criterio di grande prudenza, su impostazione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Le stime contenute nel documento dovrebbero specificare, a quanto filtra, che gli anni più difficili per il caro bollette sono quello in corso e il prossimo, date le oscillazioni del prezzo delle materie prime. Due i capisaldi del testo che arriverà in discussione a Palazzo Chigi: le previsioni per il 2023, con il rapporto deficit/Pil al 4,5%, e la crescita programmatica al +0,6%.

Ma nel governo, secondo quanto si apprende in queste ore, si studia anche un provvedimento sulle trivelle e non è escluso che possa essere presentato già oggi. Fonti del Ministero della transizione ecologica, interpellate in merito, confermano che si sta lavorando intensamente su un provvedimento che riguarda l'estrazione del gas.

Il dl Ministeri: una struttura a supporto delle imprese e il comitato sul mare

Tra le novità introdotte, anche una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, per semplificare le procedure in materia di investimenti. Il provvedimento abbassa da 50 a 25 milioni di euro – aggiungendo il riferimento alle "significative ricadute occupazionali” – il valore degli investimenti per il sistema produttivo nazionale, oltre il quale può essere richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi, che prima era attribuito al Mise e ora al Ministero delle imprese e del made in Italy. Fra i compiti della struttura, l'istruttoria delle richieste (anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento) e il sostegno alle imprese, al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi o a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento.

Ma vi saranno novità anche sulle politiche del mare, che si prevede restino in capo alla premier: “Il presidente del Consiglio coordina, indirizza e promuove l'azione del governo con riferimento alle politiche del mare”. È quanto scritto nella bozza di schema di disegno di legge. Il provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare, con il compito di assicurare coordinamento e definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. La “valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni balneari”, è fra gli indirizzi strategici inclusi nel Piano del mare che il Comitato elabora con cadenza triennale.

Le misure sul personale sanitario no vax

A ribadire in diretta tv l’importanza dell’appuntamento di oggi, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: “C'è un Cdm, il primo che si occuperà di materie economiche. Alle 17 ci troveremo per incominciare a mantenere gli impegni presi con gli italiani” ha scandito il titolare delle Infrastrutture. Poco prima, il ministro della Salute, Orazio Schillaci aveva chiarito che lo stop alle multe a medici e infermieri no vax “non verrà presentato in Consiglio dei ministri. Ci stiamo lavorando, vedremo come comportarci”, ha preannunciato il rettore di Tor Vergata e titolare del dicastero di viale Ribotta. Lo stop alle multe per il personale sanitario no vax era stato annunciato ma non inserito nel decreto Aiuti ter. In merito all'impugnazione, da parte del governo, della legge in vigore in Puglia, che impedisce il rientro dei sanitari no vax, Schillaci ha detto: “Stiamo valutando. I tempi supereranno la scadenza naturale del provvedimento, prevista per il 31 dicembre prossimo. E una riflessione va fatta”.