Napoli, 4 arresti per terrorismo, pronti ad azioni violente: "Matrice neonazista e negazionista"

Erano "pronti a compiere eclatanti azioni violente, sia nei confronti di civili sia nei confronti di appartenenti alle Forze di Polizia". E' il blitz della Digos di questa mattina in tutta Italia, dal quale emerge una vera e propria rete neonazista che si identifica con l'associazione sovversiva "l'ordine di Hagal", con sede a Marigliano, nel napoletano, una rete - secondo gli investigatori - con legami "con i gruppi neonazisti ucraini".

4 arresti in Campania per associazione con finalità di terrorismo "di matrice neonazista, suprematista e negazionista": i quattro erano stati già oggetto di perquisizione nel 2021, e sono ritenuti dalla Procura. Obbligo di presentazione nei confronti di una quinta persona - a Roma - indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale etnica e religiosa. 26 perquisizioni in tutta Italia.



Negazionismo della Shoah

L’indagine è iniziata nel 2019, e si è svolta con imponenti intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che sui social (soprattutto Telegram), pedinamenti. Secondo le forze dell'ordine l'associazione avrebbe condotte "riconducibili all’agire di gruppi organizzati di stampo neonazista, con campagne di apologia del fascismo, negazionismo della shoah, incitazione all’odio razziale e all’antisemitismo".