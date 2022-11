Nato, la risoluzione dell'assemblea parlamentare annuale: "La Russia è uno stato terrorista"

Si è svolta dal 18 al 21 novembre a Madrid la 68ma sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato. Tra i principali temi trattati, l'ingresso di Finlandia e Svezia, la guerra in Ucraina, la minaccia terroristica, gli sviluppi in Afghanistan, le minacce informatiche, i Balcani, la tutela di infrastrutture critiche, la Nato e la regione indopacifica. Nel corso dei lavori le Commissioni dell'Assemblea hanno esaminato e approvato 16 rapporti tra cui quello della senatrice Pinotti dal titolo "L'equilibrio offesa-difesa: la crescente sfida cibernetica della Nato". Durante la sessione si è svolto un incontro del Consiglio interparlamentare Nato-Ucraina (Unic) per discutere dell'andamento della guerra. È seguito un bilaterale tra le delegazioni italiana ed ucraina.

L'Assemblea parlamentare della Nato ha adottato una risoluzione che dichiara, tra altre cose, che "lo Stato della Russia, con il suo regime attuale, è uno Stato terrorista". Il documento inoltre, afferma che la Russia è la "minaccia più diretta per la sicurezza euro-atlantica" e ribadisce "solidarietà indistruttibile" nei confronti dell'Ucraina, invitando i Paesi alleati a mantenere il sostegno militare a Kiev.

L'Assemblea ha adottato sei risoluzioni: sostegno all'Ucraina (implementazione delle decisioni adottate al vertice Nato di Madrid); capacità di difesa e deterrenza rafforzate; conseguenze e risposte economiche alla guerra della Russia; rafforzamento della resilienza informatica delle società alleate; impatto sulla sicurezza dei cambiamenti climatici; nesso tra corruzione e sicurezza.

Nell'ambito dell'esame delle risoluzioni, l'Assemblea ha accolto un emendamento della Delegazione italiana, volto a richiamare la necessità di attivare un maggiore controllo sugli investimenti cinesi relativi alle infrastrutture strategiche dei Paesi alleati (risoluzione 178 PC). Ai lavori è intervenuto - oltre al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez - il Segretario generale della Nato Stoltenberg. Rispondendo ad una domanda del Presidente Frusone sul ruolo dell'Alleanza e dei Paesi membri nella tutela delle componenti critiche e delle catene di approvvigionamento affinché siano stabili e sicure, Stoltenberg ha evidenziato che bisogna essere consapevoli delle vulnerabilità e che il tema è all'attenzione della Nato in quanto la fornitura del gas, come il 5G, non sono un tema di natura solo commerciale ma anche di sicurezza. Si è inoltre collegato in videoconferenza il presidente ucraino Zelensky, che ha sottolineato la comunanza di valori tra l'Ucraina e l'Europa. Ha chiesto ai membri dell'Alleanza di sostenere le aspirazioni ucraine all'integrazione euro-atlantica e di riconoscere che la Russia è uno Stato terroristico, come già fatto da alcuni Stati. Ha inoltre invitato gli Alleati a fornire al suo Paese quanto necessario per garantire la sicurezza dei cieli e impedire ai missili russi e ai droni iraniani di raggiungere i loro obiettivi.

I componenti dell'Assemblea sono stati ricevuti dai reali di Spagna, Re Filippo VI e la Regina Letizia, che hanno celebrato il 40mo anniversario dell'adesione del Paese alla Nato.