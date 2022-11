In lungo e largo per il Mediterraneo, incuranti dei divieti e quasi tutte tedesche: ecco le navi Ong

Sono al centro di diatribe politiche, scontri diplomatici, polemiche in punta di diritto tra le norme dei codici e quelle del cuore. Tra Antigone e Creonte. Loro, intanto, incuranti delle posizioni dei governi e dei ministri, portano avanti le missioni di soccorso in cui sono impegnate: salvare uomini, donne e bambini alla deriva. Sono le Organizzazioni non governative, da sempre in prima linea nell’aiuto e nell'assistenza a vite in pericolo. Ora, ancor di più, con rinnovata determinazione, lo fanno sotto il fuoco di polemiche e accuse.

Possono vantare una flotta corposa, o meglio una “flotta civile”, come preferiscono definirla, che solca il Mediterraneo, non più Mare Nostrum, ormai desolato cimitero di migranti, tra l'Africa e l'Europa. È una flotta, quella delle Ong, che parla soprattutto tedesco. Secondo l’ordine temporale della cronaca, quella di questi ultimi giorni ad alta tensione, sono in particolare quattro le organizzazioni non governative alla ribalta.

Medici Senza Frontiere con la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso battente bandiera norvegese messa in acqua a giugno 2021. Msf è stata fondata nel 1971 da una un gruppo di medici e giornalisti francesi, per portare soccorso medico-umanitario durante le emergenze. Geo Barents è uscita dai cantieri navali nel 2007 e ha operato come nave per analisi geologiche prima di essere noleggiata da Msf e adeguata alle attività di ricerca e soccorso. La sua lunghezza totale è di 77 metri, ha due ponti per accogliere le persone soccorse, uno per gli uomini, l'altro per donne e bambini. Ospita una clinica, una stanza ostetrica e una per le visite, dove le équipe svolgono le attività di assistenza medica. La nave è dotata di due gommoni veloci e ha a bordo 20 operatori di Msf e 12 persone per l'equipaggio marittimo.