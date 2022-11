Negli Usa si vota, Wall Street sale. I conti penalizzano Bper e premiano Cnh Industrial

Wall Street ha aperto poco mossa in attesa dell'esito del voto. Ora l'indice Dow Jones sale dello 0,60%, il Nasdaq dei titoli tecnologici scende dello 0,17%, S&P 500 +0,31%.

Oggi in evidenza negli Stati Uniti il -20% del titolo Tripadvisor dopo la pubblicazione dei conti trimestrali.

Mentre sul fronte dei cambi, l'Euro torna appena sopra la parità con il dollaro: 1,002.

In Europa le borse erano partite in ribasso, ora sono in moderato rialzo. Per il Ftse Mib di Milano +0,60%. Con oggi sale al 14,50% la crescita dell'indice dal primo ottobre. Nel resto d'Europa sale più di Milano Francoforte, +0,67%, mentre è più debole, come ieri, Londra, +0,05%.

A Piazza Affari l'apparente calma nasconde andamenti molto diversi tra i titoli del Ftse Mib. Maggiori ribassi per Bper Banca, -8% dopo i conti trimestrali; e per Tim, -5,30% dopo però una salita di oltre il 20% nell'ultima settimana sulle voci di un nuovo piano per la rete unica, chiamato Minerva, che vedrebbe un ruolo primario di Cdp.

In testa al listino Cnh Industrial, +5%, sempre dopo i conti trimestrali. Seguono StMicroelectronics e Aplifon, titoli entrambi in salita del 3,3%.



Torna a salire lievemente il gas, a quota 111 euro al megawattora, +2%, torna invece a scendere il petrolio, con il Brent a quota 97,50 dollari al barile.