Negli Usa, una giornata dedicata alla fiction Rai: torna l' ITTV Forum&Festival

Torna a Los Angeles, dal 6 al 9 novembre per la sua IV edizione, l' ITTV Forum&Festival con un programma vario e fitto, offrendo appuntamenti riservati a dirigenti e professionisti del settore audiovisivo internazionale.

Nel corso dell'evento sarà lanciato il 1° progetto speciale Tech in Entertainment e l' 8 novembre sarà presentata, alla NeueHouse di Hollywood, una giornata all’insegna della serialità Rai, dove verrà proposta la migliore produzione del servizio pubblico fatta di grandi personaggi e di grandi storie. Ci saranno proiezioni in anteprima e il panel “Why Rai Fiction @ITTV” con Michele Zatta, responsabile co-produzioni internazionali di Rai Fiction e Valentina Martelli, Founder e CEO di Good Girls Planet e ITTV Forum&Festival.

Per la prima volta negli Stati Uniti, saranno proiettate due puntate pilota di serie di punta come “Sopravvissuti” diretto da Carmine Elia con Lino Guanciale (Una serie dell’Alleanza Europea. Una coproduzione Rai Fiction - Rodeo Drive - France Télévisions - Cinétévé - ZDFneo) e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, diretto da Alessandro Angelini e interpretato da Massimiliano Gallo (una coproduzione Rai Fiction e Viola Film).

In anteprima mondiale sarà inoltre presentato il trailer della nuova serie thriller di Carlo Carlei con Elena Sofia Ricci “Fiori sopra l’inferno”, tratto dall’omonimo best-seller di Ilaria Tuti, coprodotto da Rai Fiction e Publispei alla presenza della Presidente di Publispei Verdiana Bixio.

“La fiction si alimenta di scambi, incontri e occasioni in cui conoscere e farsi conoscere. E in questo senso la giornata che a Los Angeles ITTV Forum&Festival dedica alla fiction Rai rappresenta una vetrina importante e preziosa nel contesto di un sistema industriale all’avanguardia come quello americano. Partecipiamo con la soddisfazione per i risultati che abbiamo raggiunto e per il lavoro che siamo svolgendo e con la consapevolezza che questi appuntamenti sono indispensabili per confrontarsi e misurarsi al più alto livello possibile. Le serie che Rai Fiction presenta nel contesto losangelino costituiscono parte di un’articolata e differenziata strategia editoriale e - ne siamo orgogliosi - di un’Italian way della serialità che il servizio pubblico si onora di portare nel mondo”, ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttore Rai Fiction.