Nick Bollettieri, il re del tennis, è in fin di vita

“Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso”.

Con queste parole pubblicate da una dei suoi numerosi figli su Instagram è stata data la notizia che Nick Bollettieri è in fin di vita.

“L’uomo che ha cambiato il tennis”, nato 91 anni fa a Pelham da immigrati italiani, è conosciuto in tutto il mondo per essere stato colui che ha formato grazie alla sua scuola i più grandi campioni della disciplina. Tra questi, Agassi, Sampras, Capriati, Sharapova e le sorelle Williams. Ma la lista potrebbe essere quasi infinita.

Otto mogli e sette figli, una laurea in filosofia, Bollettieri inizia la sua carriera di allenatore negli anni settanta lavorando in varie strutture per poi approdare in Florida dove apre, nel 1978 a Brandeton, la propria accademia, la Nick Bollettieri Tennis Academy (NBTA). L’Academy, secondo gli esperti, ha di fatto cambiato il modo in cui viene insegnato il tennis moderno.

Secondo il coach spesso la paura di perdere è il deterrente per diventare un campione, ma è in realtà la sconfitta ad essere invece necessaria per crescere.

Il primo tennista che ha allenato e che ha raggiunto la vetta della classifica Atp è stato il campione statunitense Jim Courier. Tra il 1991 e il 1993 è la volta di Boris Becker. Sempre nel ’91, tocca a Monica Seles entrare al primo posto dell’olimpo del Wta.

Tra le citazioni spesso usate dal grande allenatore c’era il vecchio adagio secondo cui “vincere racconta qualcosa del tuo carattere, ma perdere racconta tutto di te”.

Un approccio al lavoro e alla vita che si ritrova proprio nel capitolo della sua autobiografia in cui parla di Agassi, da lui allenato dal 1983 al 1993: un rapporto “intenso e burrascoso”, ma che ha permesso anche la vittoria del primo Slam di entrambi, quello di Wimbledon nel 1992.

Nel libro Bollettieri raccontò: “Ma, dopo aver vinto a Wimbledon, Andre ebbe una specie di calo che durò quasi un anno. Mi accorsi che le cose stavano cambiando. Al posto di Bill Shelton, Andre ingaggiò come manager il suo amico di infanzia Perry Rogers. Iniziò a consultare altri allenatori e io mi sentivo sempre più a disagio e mi chiedevo tra me e me quando mi avrebbe sostituito. Mi feci un profondo esame di coscienza e, arrivato alla conclusione che dopo circa dieci anni insieme era giunto il momento di porre fine al nostro rapporto, scrissi una lettera ad Andre per comunicargli la mia decisione. Fu uno dei più grandi errori della mia vita”.

Nel 2008, Bollettieri ricevette una laurea honoris causa dal New York College of Health Professions per il suo impegno nel mondo dello sport, del fitness e del benessere in generale.

Nelle interviste che ha rilasciato fino a che ha potuto, ha sempre parlato con foga e passione del lavoro da fare sulle giovani generazioni: “L’educatore deve sapere come dialogare con gli studenti, in quanto ognuno è differente. Ad alcuni giocatori si potevano dire cosa in una maniera decisa, però ad Agassi bisognava parlargli con accortezza. Per esempio Maria Sharapova non vuole perdere. Dall’altra parte Marcelo Rios rappresenta il tennista più talentuoso con cui abbia mai lavorato, tuttavia il talento non è sufficiente per essere un campione", raccontava a 81 anni a un giornalista: "Sono stato fortunato per aver avuto l’opportunità di lavorare con molte leggende, però desidero che la gente mi ricordi per aver aiutato e dato speranza i giovani ragazzi. Cerco di produrre campioni, ma allo stesso tempo il mio scopo è quello di preparare i giovani a combattere contro i pericoli della vita”.

Secondo Bollettieri inoltre, "oltre alla preparazione atletica, ciò che ha una certa importanza è la formazione e l’appoggio dei genitori”.