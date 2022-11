Nina Corradini parla al Gr1: "Nessuna ragazza deve più scegliere tra la sua passione e la salute"

Alla sua denuncia hanno fatto seguito quelle di altre colleghe ex farfalle, Anna Basta e Giulia Galtarossa, che hanno trovato il coraggio di abbattere il muro di omertà sulle pressioni psicologiche subite in giovanissima età da allenatori e staff della nazionale di ginnastica ritmica.

“Non è stato facile per me ripercorrere la mia esperienza ma ho scoperto di essere tutt’altro che sola. Il mio caso è paragonabile a quello di tantissime altre bambine e ragazze che tutti i giorni vivono la stessa esperienza, subendo in silenzio quello che ho vissuto io. Mai avrei pensato che le mie parole potessero avere una forza e un’eco così grandi”, ha detto Nina Corradini al microfono di Bruno Sokolovic.

In questo contesto, il Ministro Abodi ha voluto incontrare insieme il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della Federginnastica, Gherardo Tecchi, con il caso già finito sul tavolo del sostituto procuratore di Brescia Alessio Bernardi dopo l'esposto presentato dalle atlete, in cui però non compaiono nomi di allenatori o dirigenti. Il neo ministro è stato chiaro. “Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non potranno mai coprire gli errori”.