Nord Stream, Svezia: esplosioni in gasdotti grave sabotaggio, "rinvenute tracce di esplosivi"

Secondo i pubblici ministeri svedesi, l'inchiesta è stata molto complessa ed estesa: "Durante le indagini sulla scena del crimine condotte nel Mar Baltico sono stati raccolti molti reperti e l'area è stata accuratamente analizzata. Il lavoro di analisi avanzata continua per trarre conclusioni più affidabili sull'incidente ", così in un comunicato stampa il procuratore Ljungqvist.

Una “complessa istruttoria”

Secondo la procura, l'indagine è molto complessa ed estesa "e finora non è chiaro se a qualcuno verrà notificata una ipotesi di reato".

"Importante lavorare in tranquillità"

"La cooperazione con le autorità in Svezia e in altri paesi funziona in modo eccellente, per il proseguimento del lavoro con le indagini preliminari è importante che si possa lavorare in tranquillità", così il procuratore.