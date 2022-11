Nozze alla Casa Bianca: si sposa Naomi, la nipote di Biden

Le nozze avvengono una settimana dopo quelle di Tiffany, la figlia minore dell'ex presidente Donald Trump, celebrate nella residenza privata di Mar-a-Lago, in Florida. Per quanto su fronti politici opposti, Tiffany e Naomi si conoscono abbastanza bene avendo frequentato la stessa classe all'University of Pennsylvania.

Lo sposo è Peter Neal, 25 anni, conosciuto attraverso amici comuni a New York. Non si sa molto di lui, solo che è un romanticone: pare abbia fuso la fede di sua nonna per farne una nuova da mettere al dito della sposa, dopo averle donato un anello di fidanzamento con un diamante da due carati.

Naomi, 28 anni, è la figlia di Hunter, il figlio minore di Biden. Della cerimonia non si sa granché: non ci sono dettagli su invitati e festa tranne che dovrebbe tenersi nel prato sud. Il Portico che si affaccia sul prato è stato decorato con ghirlande con fiori bianchi.

Con le nozze di oggi saranno diciannove i matrimoni celebrati alla Casa Bianca in duecento anni di storia. Questo è il primo in cui la sposa è la nipote di un presidente.

La White House Correspondents Association, che sostiene l'accesso della stampa alla Casa Bianca e al presidente, si è detta "profondamente delusa" dal fatto che le nozze della nipote di Biden si svolgano in forma privata. “I matrimoni alla Casa Bianca sono in genere coperti dalla stampa e il desiderio di privacy della first family deve essere bilanciato con l'interesse del pubblico per un evento che si svolge nella ”Casa del Popolo" con il presidente come partecipante", ha dichiarato il consiglio di WHCA.

In questo caso però non sarà possibile. "Il matrimonio di Naomi Biden e Peter è privato", ha detto venerdì Karine Jean-Pierre, portavoce del presidente. "È un evento di famiglia e Naomi e Peter hanno chiesto che il loro matrimonio sia chiuso ai media e stiamo rispettando i loro desideri". Non resta che attendere le foto che saranno diffuse sui canali ufficiali della Casa Bianca.

Per quanto riguarda il compleanno del presidente, domenica i familiari lo festeggeranno con un brunch offerto dalla first lady.