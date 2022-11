Nozze combinate in india annullate in Italia: per il legale "un caso Saman a lieto fine"

Il tribunale civile di Modena venerdì ha annullato un matrimonio combinato tra un'italiana di 29 anni di origine indiana residente in provincia e un indiano di 32 anni residente in India. Il tribunale ha stabilito che la donna è stata costretta al matrimonio contro la sua volontà, a seguito anche di minacce da parte della famiglia, in particolare del padre. Il matrimonio era stato contratto in India e trascritto nel registro dello stato civile del comune italiano. La giovane, che ha denunciato anche il padre in tribunale, negli anni ha registrato, con dispositivi audio e video, le conversazioni con il padre sull'organizzazione del matrimonio, comprese le minacce.

"Ci sono tante similitudini con il caso Saman, ma questa volta siamo intervenuti in tempo. E anche i genitori, dopo diversi anni, qualche passo indietro lo hanno fatto. Oggi vivono in Germania e lei, la figlia, potrà finalmente unirsi con il giovane, di origini indiane, che ha conosciuto qui a Modena". È il commento dell'avvocato Davide Ascari, che assiste la 29enne.