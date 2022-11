Allerta rossa nell'oristanese. Bosa sott'acqua

I maltempo si è abbattuto nella parte centro-occidentale della Sardegna, nella zona di Oristano. I nubifragi e il forte vento annunciati dalla Protezione civile regionale con l'allerta rossa hanno colpito in particolare, Bosa , il borgo sul Temo, che nella serata di ieri si è ritrovato sott'acqua, con le strade trasformate in fiumi e torrenti di acqua e fango.

La notte si annuncia difficile: l'allerta rossa per l'Oristanese, tutta l'area del Tirso, parte del Nuorese e l'area di Montevecchio Pischinappiu infatti non cesserà prima della mezzanotte tra martedì e mercoledì. Il maestrale si preannuncia in intensificazione, con raffiche di 100 km all'ora. I sindaci di alcuni comuni, a partire da quelli di Oristano e Bosa, manche quelli di quelli centri del Nuorese (si prevede neve sopra i 1.300 metri) hanno ordinato la chiusura delle scuole e dei parchi cittadini. Allerta arancione invece nel Sulcis, Logudoro e nel Sassarese. Giallo per tutto il resto dell'Isola.