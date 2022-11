Nuoto, la Federazione internazionale sospende per due anni Barelli. La replica: "Ricorrerò"

“A seguito di audizioni e di un'ampia considerazione delle accuse, il Panel Etico della Fina ha deciso all'unanimità di imporre sanzioni che vietano al Sig. Barelli di prendere parte ad attività legate all'acqua sotto l'egida della Fina o dei suoi membri”. È la formula con la quale la Federazione Internazionale degli sport natatori ferma per due anni il presidente della Federnuoto (Fin), Paolo Barelli, finora sospeso provvisoriamente.

Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del Gruppo Etico Fina riguardano presunte violazioni delle regole della Costituzione Fina e del Codice Etico. Sotto la lente, in particolare, "la sottoscrizione unilaterale di un addendum ad un contratto tra Ligue Européenne de Natation e Federnuoto, che avvantaggerebbe quest'ultima tra 500.000 e 1.500.000 euro; e la pretesa di spese per oltre 495mila euro da parte del Comitato Olimpico Italiano, per conto della Fin, nonostante queste siano già state pagate dal Ministero dell'Economia italiano".

"Ricorrerò alla Corte Arbitrale dello Sport e vincerò - replica Barelli, ex membro dell'Ufficio di presidenza della Fina ed ex numero uno della Ligue Européenne de Natation -. Mi oppongo - prosegue - a una sentenza ovviamente non definitiva, priva di fondamento, assurda, infamante e con evidenti ripercussioni sulla mia attività negli ambiti sportivo e politico, e di conseguenza sull'intero movimento. Nego ogni addebito", conclude il presidente della Fin.