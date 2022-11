Nuovi arrivi a Lampedusa, sbarcati in 63. In difficoltà 102 persone al largo di Roccella Jonica

Mentre la tensione tra Italia-Francia sui migranti non si spegne e domani l'emergenza accoglienza sarà all’ordine del giorno del Consiglio esteri a Bruxelles, gli arrivi sulle coste italiane non di fermano.

Due piccole imbarcazioni, con 16 e 9 migranti, sono state scoperte nelle acque antistanti a Lampedusa, dalle motovedette della Guardia di Finanza. A bordo c'erano persone originarie della Tunisia, Gambia, Guinea, Costa d'Avorio.

Già stamattina all’alba erano sbarcate sull'isola 38 persone originarie da Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Il barchino di 7 metri, partito da Sfax in Tunisia, sul quale viaggiavano è stato intercettato dalla motovedetta Cp319 della Capitaneria, il gruppo è stato trasbordato e il natante lasciato alla deriva. Salgono a 3, con un totale di 63 persone, gli approdi registrati dall'alba. Ieri sull’isola erano giunti 127 migranti.

Sono oltre 1.300 quelli presenti nell'hotspot di Lampedusa secondo il dato aggiornato a ieri sera. "Non si svuota mai, anche quando è vuoto ci sono almeno 700 persone" afferma il sindaco dell'isola, Totò Martello.

Sempre nella mattinata di oggi una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato al largo di Roccella Jonica un'imbarcazione in difficoltà con 102 migranti a bordo di varia nazionalità. Nel gruppo si contano anche bambini e donne. Tutti i profughi sono stati momentaneamente accolti all'interno dell'area portuale di Roccella Jonica, in attesa di trovare una soluzione idonea per garantire loro un'accoglienza dignitosa. La tensostruttura allestita un anno fa al porto delle grazie dalla Prefettura e gestita dai volontari della Croce Rossa è infatti al limite della sua capienza, stante la presenza di altri 140 migranti di precedenti sbarchi.