Nuovo hospice pediatrico per le cure palliative. I pazienti: "Dateci la miglior vita possibile"

Dodici stanze, attrezzate con le più moderne tecnologie, per ospitare i piccoli pazienti. Spazi dedicati al personale sanitario ma anche appartamenti per ospitare i familiari, per stare più vicini ai loro figli e rendere più confortevole la permanenza in città. Ed è proprio a Padova, la città italiana dove è nato il primo hospice pediatrico nel 2008, che si realizzerà il progetto “Nuovo Hospice Pediatrico – centro di riferimento regionale per le Cure Palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto”.

Nascerà un nuovo polo sanitario dedicato alle cure palliative per bambini. Grazie all’impegno della regione Veneto e azienda ospedale – università di Padova, l’attuale sede dell’hospice, verrà sostituita da una struttura di 3mila metri quadri per rispondere a tutte le esigenze di bambini e famiglie.

Per far diventare realtà il progetto del nuovo hospice pediatrico c’è bisogno di risorse economiche. Il progetto nella sua interezza, costerà 9,5 milioni di euro. L’associazione “La miglior vita possibile”, nata nel 2018 a Padova, sta portando avanti una campagna per promuovere lo studio e la diffusione della cultura che si pone come propria finalità quella di migliorare la condizione di salute e di vita della popolazione pediatrica che ricorre alle cure palliative. L’associazione lancia inoltre una raccolta fondi rivolta a tutti: istituzioni, enti pubblici e privati, mondo dell’associazionismo e cittadini. “Abbiamo bisogno che di cure palliative pediatriche si parli sempre più per far sì che bambine e bambini, oltre che le loro famiglie, possano vivere ogni giorno “la migliore vita possibile”- spiega Giuseppe Zaccaria, presidente dell’associazione.