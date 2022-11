Ocean Viking in viaggio verso un porto francese, in Corsica o a Marsiglia. Le Pen: "Meloni coerente"

Dalle mappe, in questi momenti, risulta in pieno mar Tirreno, alla stessa latitudine di Cagliari: la Ocean Viking, “la nave della discordia”, è diretta verso nord. Supererà la Corsica e andrà verso Marsiglia? Oppure, secondo le decisioni prese dalle autorità francesi, si fermerà appena dopo le bocche di Bonifacio, ad Ajaccio o in un altro porto corso?

Quello che va in scena in queste ore è l’ennesimo scontro sulla pelle di oltre 230 persone, migranti economici o naufraghi, persone fragili o in salute; dal precario equilibrio psicofisico o maschi adulti perfettamente in grado di resistere qualche ora a bordo della nave che li ha salvati dal rischio annegamento?

In viaggio verso un porto francese, in Corsica o a Marsiglia

Da una parte, il governo italiano e la sua fermezza, certo di far valere le proprie ragioni anche in sede europea, per non essere lasciato solo a gestire un’emergenza che, a detta di Palazzo Chigi, non può essere solo italiana. Dall’altra parte, il presidente francese e le autorità d’Oltralpe, che si sono offerte di accogliere la nave dell’Ong SOS Méditerranée, definendo il comportamento di Roma “inaccettabile”, prospettando nelle ultime ore una virata verso la Corsica, dove la Ocean Viking potrebbe arrestare la sua navigazione. Da parte loro, le autorità dell’isola si sono già dette disposte ad accogliere le centinaia di migranti a bordo.

“Ci stiamo dirigendo verso la Francia, può essere la Corsica o Marsiglia, ma entro 24-48 ore questa brutta avventura sarà risolta. La situazione a bordo è critica”: lo fa sapere Alessandro Porro, presidente di SOS Méditerranée, che viaggia sul natante insieme al personale di soccorso. Porro sottolinea che “la dichiarazione della portavoce francese guarda al futuro più che al passato, cioè la necessità da parte dell'Italia di farsi carico delle proprie responsabilità”. E aggiunge: “Non bisogna confondere il soccorso in mare, che deve finire in un luogo sicuro e in fretta. La geografia dice Italia o Malta. Il processo di ricollocazione deve essere europeo e solidale”.