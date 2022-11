Ocean Viking, la nave arrivata al porto di Tolone

La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero. Nel corso del viaggio i migranti a bordo sono stati soccorsi in sei diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre. Tre persone in condizioni critiche e un familiare sono stati evacuati ieri mattina per un poter ricevere cure d'emergenza all'ospedale di Bastia, in Corsica. I migranti potranno sbarcare dopo oltre due settimane di attesa in mare dell'assegnazione di un porto sicuro.

I migranti verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, un'ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico.

Ieri il ministro dell'Interno francese aveva annunciato che Tolone sarebbe stato il porto di approdo per la nave ong da giorni oggetto di polemiche tra Roma e Parigi. Ma se la vicenda sembra arrivata a soluzione, il governo francese alza di nuovo i toni dello scontro con l'Italia, accusandola di non comportarsi come Paese europeo e annunciando la sospensione del ricollocamento dei 3.500 rifugiati previsti dal Meccanismo concordato in sede Ue e invitando gli altri Paesi membri a fare altrettanto. Parigi ha annunciato l'evacuazione già oggi per motivi sanitari di quattro passeggeri dalla nave che è arrivata presso le coste della Corsica, una operazione "di evacuazione medica in mare" ha precisato la Segreteria del Mare, l'ente guidato dall'ex prefetto di polizia di Parigi Didier Lallement. La nave della Ong SOS Méditerranée ha atteso 20 giorni prima di attraccare in un porto europeo e in base alla regola che l'attracco iniziale può avvenire nel porto più vicino, la Francia punta il dito contro l'Italia.

"Le autorità francesi hanno preso la decisione a titolo eccezionale di ovviare al comportamento inaccettabile del governo italiano e di invitare l'imbarcazione a raggiungere il porto militare di Tolone", ha affermato Darmarin parlando con i giornalisti al termine di un consiglio dei ministri. "Il loro arrivo è previsto per venerdì in mattinata", ha aggiunto. Un terzo dei migranti sarà distribuito in Francia e un altro terzo in Germania e "altri Paesi europei hanno espresso la loro volontà di contribuire". Ma "coloro che non hanno diritto al soggiorno o all'asilo sul nostro territorio saranno oggetto di procedura di allontanamento senza indugi". L'Italia, con "scelta incomprensibile" si è rifiutata di "rispondere alle molteplici richieste di assistenza da parte della nave mentre era in acque italiane". "La situazione a bordo della nave richiede una azione immediata, ogni ora in più di navigazione pone rischi per i passeggeri", ha sottolineato il ministro che poi in serata, a TF1, ha detto che “in questa situazione, l'Italia è stata disumana” e ha specificato che cinquecento poliziotti francesi sono già alla frontiera italiana per meglio controllare il nostro confine".

"Il rafforzamento delle nostre frontiere tra Francia ed Italia - aveva detto in precedenza - dimostrerà che noi possiamo anche impedire un certo numero di passaggi attraverso la frontiera italiana".

Dura la replica del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi : "La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti - quando l'Italia ne ha accolti 90 mila solo quest’ anno - è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare".

Da Amsterdam parla anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani : "Una reazione sproporzionata'' così definisce la risposta francese alla gestione della Ocean Viking da parte delle autorità italiane. Il titolare della Farnesina ha quindi aggiunto che "ci sono persone che vogliono venire in Italia. Noi siamo pronti a curarle ma non tutti possono venire in Italia. Sulla redistribuzione non è stato fatto molto per cui bisogna trovare soluzioni con determinazione. Le polemiche non servono a molto, ma una soluzione va trovata in Africa".

Al ministro fa eco il il sottosegretario a Palazzo Chigi Giovanbattista Fazzolari: "Le dichiarazioni del ministro francese stanno dando una pessima immagine della Francia, non certo dell'Italia: invitano a non rispettare i ricollocamenti ma la Francia quest'anno ha ricollocato 38 persone e sta in sostanza dicendo che l'Italia deve accettare una situazione di illegalità e cioè accogliere senza nessun motivo tutte le navi Ong che arrivano perché non le può prendere la Francia".

Nel grafico che segue, i dati relativi ai salvataggi effettuati dalle navi Ong in mare negli ultimi 30 giorni: